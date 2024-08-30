Белых Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1886 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1886

Дочь: Пасынкова (Белых) Матрёна Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Пиковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
дер. Изженки
Смерть
Неизвестно

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