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Степан Семенович

Место рождения

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

После 1729

Пол

Мужской

Отец

Около 1669 г.р.

Мать

Около 1668 г.р.

Жена

До 1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Семен Зиновьевич

Мать: Евфросиния Митрофановна

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 136 лист. Село Старое. Семен Зиновьевич, 50 лет и его жена Евфросиния Митрофановна, 51 год. У них дети Федор, 23 года, Иван, 16 лет, холосты. Степан, 8 лет, Василий, 6 лет. 1719г
Бракосочетание
Между 1727 и 1729

Жена: Евдокия Петровна

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1729
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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