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Морозов Василий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Морозов Семен Севастьянович

Мать: Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
1895

Жена: Пелагея Леонтьевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Морозов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Леонтьевна

Рождение ребёнка
18.09.1898

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Пелагея Леонтьевна

Смерть
Неизвестно