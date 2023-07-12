Морозов Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Морозов Семен Севастьянович
Мать: Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
1895
Жена: Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
18.09.1898
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Пелагея Леонтьевна
Смерть
Неизвестно