Анисимова Ефимия Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1905
Дата смерти1978
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1905
Отец: Елисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1943
Дочь: Холстинина Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Анисимов Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Анисимов Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Рая Андреевна
Отец ребёнка: Анисимов Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Анисимов Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Анисимов Андрей Кузьмич
Смерть
1978