Анисимова Ефимия Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова Ефимия Елисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1905

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1905

Отец: Елисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1943

Дочь: Холстинина Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Анисимов Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Анисимов Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Рая Андреевна

Отец ребёнка: Анисимов Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Борис Андреевич

Отец ребёнка: Анисимов Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Анисимов Андрей Кузьмич

Смерть
1978
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