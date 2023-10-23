Шкилёва (Шкилева) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкилёва (Шкилева) Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкилев Сергей Алексеевич

Мать: Шкилёва Вера Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1985

Дочь: Горячева Елена

Отец ребёнка: Горячев Константин

Абдулино, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.07.1986

Сын: Горячев Олег

Отец ребёнка: Горячев Константин

Абдулино, Абдулинский, Оренбургская область
Развод
Неизвестно

Муж: Горячев Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячев Константин

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