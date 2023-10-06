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Писарев Дмитрий Иванович

Место рождения

село Знаменское, Елецкий уезд, Орловская губерния, ныне Липецкой области

Дата рождения

14.10.1840

Дата смерти

10.07.1868

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
14.10.1840

Отец: Писарев Иван Иванович

Мать: Варвара Дмитриевна

село Знаменское, Елецкий уезд, Орловская губерния, ныне Липецкой области
Работа или профессия
Неизвестно
Философ, публицист, писатель, литературный критик, политик, автор многих трудов
Смерть
10.07.1868
Юрмала, Jūrmala
Причина смерти: утонул | Дуббельн
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