Писарев Дмитрий Иванович
Место рождениясело Знаменское, Елецкий уезд, Орловская губерния, ныне Липецкой области
Дата рождения14.10.1840
Дата смерти10.07.1868
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1840
Отец: Писарев Иван Иванович
Мать: Варвара Дмитриевна
село Знаменское, Елецкий уезд, Орловская губерния, ныне Липецкой области
Работа или профессия
Неизвестно
Философ, публицист, писатель, литературный критик, политик, автор многих трудов
Смерть
10.07.1868
Юрмала, Jūrmala
Причина смерти: утонул | Дуббельн