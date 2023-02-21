Павловских Иван Васильевич
Место рожденияс. Кислово, Свердловской обл, Каменский р-он
Дата рождения19.01.1916
Дата смерти28.09.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Кислово, Свердловской обл, Каменский р-он
Рождение ребёнка
01.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
г. Первоуральск
Смерть
28.09.1988
г. Тольятти, Самарской обл