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Павловских Иван Васильевич

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Место рождения

с. Кислово, Свердловской обл, Каменский р-он

Дата рождения

19.01.1916

Дата смерти

28.09.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Кислово, Свердловской обл, Каменский р-он
Рождение ребёнка
01.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

г. Первоуральск
Смерть
28.09.1988
г. Тольятти, Самарской обл
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