Радкевич Матвей Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1916 ст.
Сын: Радкевич Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Радкевич Екатерина Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебск Тамбовской губернии.
Дворянский титул
1916 ст.
Дворянин Золотоношского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно