Радкевич Матвей Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радкевич Матвей Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1916 ст.

Сын: Радкевич Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Радкевич Екатерина Ивановна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебск Тамбовской губернии.
Дворянский титул
1916 ст.
Дворянин Золотоношского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радкевич Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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