Антропова (Дягилева) Татьяна
Место рожденияРоссия
Дата рождения19.12.1900
Дата смерти25.02.1984
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1900
Отец: Дягилев Самсон
Рождение ребёнка
27.01.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дягилева ?
Рождение ребёнка
27.01.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дягилева ?
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антропов Павел
Рождение ребёнка
29.07.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антропов Павел
Смерть
25.02.1984