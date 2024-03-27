Антропова (Дягилева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтропова (Дягилева) Татьяна

Антропова (Дягилева) Татьяна

Место рождения

Россия

Дата рождения

19.12.1900

Дата смерти

25.02.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1900

Отец: Дягилев Самсон

Мать: Дягилев (Дягилева) Наталья

Рождение ребёнка
27.01.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дягилева ?

Рождение ребёнка
27.01.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дягилева ?

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антропов Павел

Рождение ребёнка
29.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антропов Павел

Смерть
25.02.1984

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