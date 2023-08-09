Ефанова (Блохина) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефанова (Блохина) Екатерина Андреевна

Место рождения

Кочетовка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

30.10.1892

Дата смерти

02.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1892

Отец: Блохин Андрей Фролов

Мать: Блохина Юлия Михайлова

Кочетовка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Ефанов Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Ефанов Тимофей Николаевич

Кочетовка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Кочетовка
Рождение ребёнка
14.10.1927

Сын: Ефанов Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Ефанов Тимофей Николаевич

Кочетовка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
10.09.1928

Сын: Ефанов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Ефанов Тимофей Николаевич

Кочетовка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Ефанов Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Ефанов Тимофей Николаевич

Смерть
02.04.1965
Похороны
Неизвестно