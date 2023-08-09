Ефанова (Блохина) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1892
Дата смерти02.04.1965
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1892
Отец: Блохин Андрей Фролов
Мать: Блохина Юлия Михайлова
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Ефанов Тимофей Николаевич
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Кочетовка
Рождение ребёнка
14.10.1927
Сын: Ефанов Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Ефанов Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
10.09.1928
Отец ребёнка: Ефанов Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Ефанов Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Ефанов Тимофей Николаевич
Смерть
02.04.1965
Похороны
Неизвестно