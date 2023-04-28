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Печников Николай Андреевич

Место рождения

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

21.12.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1906

Отец: Печников Андрей Родионович

Мать: Печникова Александра Яковлевна

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Печникова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Печников Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Печникова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Печников Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Печникова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печникова Мария

Место жительства
Неизвестно
Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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