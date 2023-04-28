Печников Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения21.12.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Печникова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Печников Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Печникова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Печников Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Печникова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Печникова Мария
Место жительства
Неизвестно
Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
Неизвестно