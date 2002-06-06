Германовская Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Германовская Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.2002

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2002

Отец: Германовский Александр Иванович

Мать: Данильченко Елена Николаевна

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