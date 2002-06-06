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Германовская Нина Александровна
Германовская Нина Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.06.2002
Пол
Женский
Отец
Германовский Александр Иванович
1976 г.р.
Мать
Данильченко Елена Николаевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2002
Отец:
Германовский Александр Иванович
Мать:
Данильченко Елена Николаевна
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