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Муратов Феодор Феодоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
казак поселка Удычеканского
Бракосочетание
30.01.1895

Жена: (Зимина) Мария Афанасьевна

поручители по жениху Иван Муратов, Петр Асламов, по невесте казаки Селивестр Муратов и Прокопий Занин
Смерть
Неизвестно

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