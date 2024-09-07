Муратов Феодор Феодоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казак поселка Удычеканского
Бракосочетание
30.01.1895
поручители по жениху Иван Муратов, Петр Асламов, по невесте казаки Селивестр Муратов и Прокопий Занин
Смерть
Неизвестно