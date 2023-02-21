Поляничева (Шварцберг) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляничева (Шварцберг) Анна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шварцберг Владимир Анварович

Мать: Шварцберг Надежда Борисовна

Рождение ребёнка
13.04.2002

Дочь: Шварцберг Лия Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красноярцев Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляничев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поляничева Эмилия Дмитриевна

Отец ребёнка: Поляничев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляничев Ярослав Дмитривич

Отец ребёнка: Поляничев Дмитрий

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