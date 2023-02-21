Поляничева (Шварцберг) Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.2002
Дочь: Шварцберг Лия Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Красноярцев Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляничев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поляничева Эмилия Дмитриевна
Отец ребёнка: Поляничев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляничев Ярослав Дмитривич
Отец ребёнка: Поляничев Дмитрий