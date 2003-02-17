Савушкина Веденея Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савушкина Веденея Геннадьевна

Место рождения

Норильск, город Норильск, Красноярский край

Дата рождения

17.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.2003

Отец: Савушкин Геннадий Геннадьевич

Мать: Савушкина Елена Николаевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
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