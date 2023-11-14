Гагарина (Немцева) Зинаида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гагарина Татьяна Виктровна
Отец ребёнка: Гагарин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гагарин Евгений Викторович
Отец ребёнка: Гагарин Виктор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно