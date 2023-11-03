Гладилова (Каргапольцева?) Пелагея Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладилова (Каргапольцева?) Пелагея Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каргапольцев Максим Федоров

Мать: Каргапольцева Степанида Дмитриева

Рождение ребёнка
16.09.1854

Дочь: Ирина Артамонова

Отец ребёнка: Гладилов Артамон Степанов

Рождение ребёнка
?.09.1855

Дочь: Ефросинья Артамонова

Отец ребёнка: Гладилов Артамон Степанов

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Павлова Анастасия Артамонова

Отец ребёнка: Гладилов Артамон Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладилов Константин Артамонов

Отец ребёнка: Гладилов Артамон Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладилов Артамон Степанов

Смерть
Неизвестно
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