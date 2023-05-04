Газизова (Лушникова) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газизова (Лушникова) Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1975

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1975

Отец: Лушников Николай Владимирович

Мать: Лушникова Марина

Рождение ребёнка
13.02.2004

Сын: Газизов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Газизов Анатолий

Рождение ребёнка
04.05.2011

Дочь: Газизова Анастасия Анатольевна

Отец ребёнка: Газизов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Газизов Анатолий

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