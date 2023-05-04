Газизова (Лушникова) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1975
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1975
Отец: Лушников Николай Владимирович
Мать: Лушникова Марина
Рождение ребёнка
13.02.2004
Сын: Газизов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Газизов Анатолий
Рождение ребёнка
04.05.2011
Дочь: Газизова Анастасия Анатольевна
Отец ребёнка: Газизов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Газизов Анатолий