Якунькин (приемная Марукова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунькин (приемная Марукова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маруковы Приемная семья

Мать: Маруковы Приемная семья

Рождение ребёнка
14.08.1911

Дочь: Федотова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Якунькин Андрей

Рождение ребёнка
1916

Сын: Якунькин Андрей

Отец ребёнка: Якунькин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якунькин Андрей

Смерть
1946
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