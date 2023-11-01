Якунькин (приемная Марукова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маруковы Приемная семья
Мать: Маруковы Приемная семья
Рождение ребёнка
14.08.1911
Дочь: Федотова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Якунькин Андрей
Рождение ребёнка
1916
Сын: Якунькин Андрей
Отец ребёнка: Якунькин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якунькин Андрей
Смерть
1946