Волкова Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Ефимия

Волкова Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1924

Дочь: Волкова Василиса Кирилловна

Отец ребёнка: Волков Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Родикова Прасковья Кирилловна

Отец ребёнка: Волков Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Василий Кирилович

Отец ребёнка: Волков Кирилл