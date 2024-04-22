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Пелагея Кондратьева

Место рождения

Фролово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Фролово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
19.08.1829 ст.

Муж: Дмитрий Борисов

Рождение ребёнка
01.06.1831 ст.

Дочь: Федосья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Борисов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.08.1834 ст.

Дочь: Прасковья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Борисов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.01.1838 ст.

Дочь: Аксинья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Борисов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.06.1843 ст.

Сын: Ульян Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Борисов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.06.1843 ст.

Дочь: Агриппина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Борисов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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