Пелагея Кондратьева
Место рождения
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Бракосочетание
19.08.1829 ст.
Муж: Дмитрий Борисов
Рождение ребёнка
01.06.1831 ст.
Дочь: Федосья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Борисов
Рождение ребёнка
01.08.1834 ст.
Дочь: Прасковья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Борисов
Рождение ребёнка
28.01.1838 ст.
Дочь: Аксинья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Борисов
Рождение ребёнка
09.06.1843 ст.
Сын: Ульян Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Борисов
Рождение ребёнка
09.06.1843 ст.
Дочь: Агриппина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Борисов
Смерть
Неизвестно