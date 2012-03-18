Варгольский Геннадий Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варгольский Геннадий Серафимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1933

Дата смерти

18.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1933

Отец: Серафим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1967

Сын: Варгольский Вильям Геннадьевич

Мать ребёнка: Варгольская -Волченко Таисия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варгольский Валерий Геннадьевич

Мать ребёнка: Варгольская -Волченко Таисия Николаевна

Смерть
18.03.2012
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