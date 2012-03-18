Варгольский Геннадий Серафимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1933
Дата смерти18.03.2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1933
Отец: Серафим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1967
Сын: Варгольский Вильям Геннадьевич
Мать ребёнка: Варгольская -Волченко Таисия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варгольский Валерий Геннадьевич
Мать ребёнка: Варгольская -Волченко Таисия Николаевна
Смерть
18.03.2012