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Кулагина Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1937

Пол

Женский

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1937

Отец: Синягин Василий Фролович

Мать: Синягина Татьяна Васильевна

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