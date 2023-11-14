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Кулагина Галина Васильевна
Кулагина Галина Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.01.1937
Пол
Женский
Отец
Синягин Василий Фролович
1909 г.р.
Мать
Синягина Татьяна Васильевна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
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ОУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1937
Отец:
Синягин Василий Фролович
Мать:
Синягина Татьяна Васильевна
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