Забелин Александр Викторович
Место рождения
Дата рождения30.09.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1977
Отец: Забелин Виктор Егорович
Мать: Забелина Юлия Федоровна
Рождение ребёнка
18.05.2004
Сын: Забелин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Забелина Галина Владимировна
Рождение ребёнка
22.05.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Забелина Галина Владимировна
Развод
01.12.2020
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно