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Забелин Александр Викторович

Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

30.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1977

Отец: Забелин Виктор Егорович

Мать: Забелина Юлия Федоровна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
18.05.2004

Сын: Забелин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Забелина Галина Владимировна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
22.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Забелина Галина Владимировна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Развод
01.12.2020

Жена: Забелина Галина Владимировна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забелина Галина Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
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