Обухов Самсон (Самышко) Михеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Самсон (Самышко) Михеев

Место рождения

Брызгаловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1645

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645

Отец: Обухов Михаил (Михей) Федоров

Мать: не указана

Брызгаловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Обухов Максим Самсонов

Мать ребёнка: не указана

деревня Михаила Обухова, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Обухов Андрей (Андрюшка) Самсонов

Мать ребёнка: не указана

деревня Михаила Обухова, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Обухов Фетис (Фетиско) Самсонов

Мать ребёнка: не указана

деревня Михаила Обухова, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
деревня Михаила Обухова, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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