Обухов Самсон (Самышко) Михеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1645
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645
Отец: Обухов Михаил (Михей) Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1668
Мать ребёнка: не указана
деревня Михаила Обухова, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Обухов Андрей (Андрюшка) Самсонов
Мать ребёнка: не указана
деревня Михаила Обухова, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Обухов Фетис (Фетиско) Самсонов
Мать ребёнка: не указана
деревня Михаила Обухова, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
деревня Михаила Обухова, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678