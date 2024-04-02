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Серебряков Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 28.08.1898

Дата смерти

Около ?.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.08.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1922

Дочь: Захарова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Серебрякова Анна Григорьевна

Кодинка, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Серебряков Иван Иванович

Мать ребёнка: Серебрякова Анна Григорьевна

Кодинка, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Серебряков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Серебрякова Анна Григорьевна

Кодинка, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.08.1930

Дочь: Долгова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Серебрякова Анна Григорьевна

Кодинка, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова Анна Григорьевна

Смерть
Около ?.09.1942
пропал без вести во время ВОВ
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