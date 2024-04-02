Серебряков Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 28.08.1898
Дата смертиОколо ?.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1922
Дочь: Захарова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Серебрякова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Серебрякова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Серебряков Виктор Иванович
Мать ребёнка: Серебрякова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
29.08.1930
Дочь: Долгова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Серебрякова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.09.1942
пропал без вести во время ВОВ