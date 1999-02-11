Частухина Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Частухина Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1999

Пол

Женский

Отец

1997 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
11.02.1999

Отец: Частухин Николай Алексеевич

Мать: не указана