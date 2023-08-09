Гуляев Антон Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения02.12.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1836
Отец: Гуляев Дмитрий Петрович
Мать: Гуляева Орина Зиновьевна
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1864
Дочь: Рыжкова Федосия Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно