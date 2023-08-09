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Гуляев Антон Дмитриевич

Место рождения

Русский Турыш, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

02.12.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Между 1858 и 1864 г.р.
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Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
02.12.1836

Отец: Гуляев Дмитрий Петрович

Мать: Гуляева Орина Зиновьевна

Русский Турыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1864

Дочь: Рыжкова Федосия Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Русский Турыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно