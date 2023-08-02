Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Спиридон Федоров
Мать ребёнка: Татьяна Симеонова
Тихоново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Елена Федорова
Мать ребёнка: Татьяна Симеонова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марфа Федорова
Мать ребёнка: Татьяна Симеонова
Смерть
Неизвестно