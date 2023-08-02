Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Спиридон Федоров

Мать ребёнка: Татьяна Симеонова

Тихоново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Елена Федорова

Мать ребёнка: Татьяна Симеонова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марфа Федорова

Мать ребёнка: Татьяна Симеонова

Смерть
Неизвестно