Куденеко (Дроздова) Марфа Косминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1909
Дата смерти30.01.1986
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1909
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
23.04.1936
Рождение ребёнка
12.07.1938
Рождение ребёнка
18.05.1947
Рождение ребёнка
15.10.1950
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.01.1986