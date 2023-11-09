Куденеко (Дроздова) Марфа Косминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куденеко (Дроздова) Марфа Косминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1909

Дата смерти

30.01.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

1872 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЮ
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Место
Комментарий
Рождение
30.08.1909

Отец: Дроздов (дрозд) Косма Артемиевич

Мать: Дроздова Евфросиния Косминовна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куденеко Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
23.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куденеко Иван Сергеевич

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
12.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куденеко Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
18.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куденеко Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
15.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куденеко Иван Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
30.01.1986
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