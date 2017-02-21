Антропов Вадим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антропов Вадим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1997 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.2017

Отец: не указан

Мать: Корнилова Светлана Федоровна

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