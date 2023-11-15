Квитка Борис Феоктисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Квитка Феоктист Борисович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1909
Сын: Квитка Прокофий Борисович
Мать ребёнка: Квитка Мария
Великая Камышеваха, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубан Антонина Борисовна
Мать ребёнка: Квитка Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радченко Мария Борисовна
Мать ребёнка: Квитка Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Квитка Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Квитка Мария
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно