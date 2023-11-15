Квитка Борис Феоктисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квитка Борис Феоктисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Квитка Феоктист Борисович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1909

Сын: Квитка Прокофий Борисович

Мать ребёнка: Квитка Мария

Великая Камышеваха, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубан Антонина Борисовна

Мать ребёнка: Квитка Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радченко Мария Борисовна

Мать ребёнка: Квитка Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квитка Василий Борисович

Мать ребёнка: Квитка Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квитка Андрей Борисович

Мать ребёнка: Квитка Мария

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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