Осипов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Владимир Александрович

Осипов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1956

Дата смерти

07.10.2022

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1956

Отец: Осипов Александр Титович

Мать: Осипова Елена Мартыновна

Рождение ребёнка
22.12.1980

Сын: Осипов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Осипова Ольга Константиновна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.01.1982

Дочь: Осипова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Осипова Ольга Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Ольга Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Ольга Константиновна

Смерть
07.10.2022
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close