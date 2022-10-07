Осипов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1956
Дата смерти07.10.2022
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1956
Отец: Осипов Александр Титович
Мать: Осипова Елена Мартыновна
Рождение ребёнка
22.12.1980
Сын: Осипов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Осипова Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
23.01.1982
Дочь: Осипова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Осипова Ольга Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.2022