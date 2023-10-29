Бондур Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.?
Рождение ребёнка
25.12.2002
Дочь: Бондур Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Бондур Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
01.06.2010
Сын: Бондур Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бондур Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
31.05.2013
Дочь: Бондур Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Бондур Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
10.03.2016
Сын: Бондур Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бондур Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
04.08.2017
Дочь: Бондур Олеся Дмитриевна
Отец ребёнка: Бондур Дмитрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно