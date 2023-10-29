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Бондур Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.?

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.?

Отец: Буравский Владимир Васильевич

Мать: Буравская Людмила Гарифовна

Рождение ребёнка
25.12.2002

Дочь: Бондур Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Бондур Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
01.06.2010

Сын: Бондур Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бондур Дмитрий Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.05.2013

Дочь: Бондур Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Бондур Дмитрий Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.03.2016

Сын: Бондур Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бондур Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
04.08.2017

Дочь: Бондур Олеся Дмитриевна

Отец ребёнка: Бондур Дмитрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондур Дмитрий Петрович

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