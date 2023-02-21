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Егоров Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1934

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 10.10.1891 ст.

Дочь: Большакова Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Егорова Анастасия

Хотыль, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1891

Жена: Егорова Анастасия

Хотыль, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Егорова Анастасия

Хотыль, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Егорова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Егорова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Егорова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Катерина

Смерть
До 1934
Хотыль, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Умер осенью. Похоронен на кладбище в г. Устюжна
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