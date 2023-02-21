Егоров Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 10.10.1891 ст.
Дочь: Большакова Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Егорова Анастасия
Бракосочетание
До 1891
Жена: Егорова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Егорова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Егорова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Егорова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Егорова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Катерина
Смерть
До 1934
Умер осенью. Похоронен на кладбище в г. Устюжна