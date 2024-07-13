Сидорова Прасковья Михайловна 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сидорова Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Сидорова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сидоров Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Сидорова Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Сидоров Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно

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