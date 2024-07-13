Сидорова Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Сидорова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сидоров Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Сидорова Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Сидоров Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно