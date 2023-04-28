Клепикова Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти04.01.1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.06.1807
Муж: Клепиков Петр Петров
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Клепиков Петр Петров
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Наталья Петрова
Отец ребёнка: Клепиков Петр Петров
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Клепикова Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Клепиков Петр Петров
Рождение ребёнка
13.04.1828
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Клепиков Петр Петров
Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
04.01.1837
Причина смерти: от обструкции в боку