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Клепикова Анна Иванова

Место рождения

Остров, Ленинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

04.01.1837

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Остров, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
07.06.1807

Муж: Клепиков Петр Петров

Рождение ребёнка
1813

Сын: Клепиков Михаил Петров

Отец ребёнка: Клепиков Петр Петров

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Наталья Петрова

Отец ребёнка: Клепиков Петр Петров

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Клепикова Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Клепиков Петр Петров

Рождение ребёнка
13.04.1828

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Клепиков Петр Петров

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
04.01.1837
Причина смерти: от обструкции в боку
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