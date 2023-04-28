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Вашкевич Виктор Каэтанович

Место рождения

Ставище, Белоручская волость, Минский уезд

Дата рождения

Между 1882 и 1886

Дата смерти

?.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1882 и 1886

Отец: Вашкевич Каэтан Иосифов

Мать: не указана

Ставище, Белоручская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1916

Дочь: Бовтримович Мария Викторовна

Мать ребёнка: Вашкевич Грося Викторовна

Палетки, Белоручская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1918

Сын: Антон Викторович

Мать ребёнка: Вашкевич Грося Викторовна

Ставище, Белоручская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1923

Сын: Вашкевич Иосиф Викторович

Мать ребёнка: Вашкевич Грося Викторовна

Ставище, Белоручская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1926

Сын: Вашкевич Станислав Викторович

Мать ребёнка: Вашкевич Грося Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вашкевич Грося Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.08.1944
Палетки, Белоручская волость, Минский уезд
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