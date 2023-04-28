Вашкевич Виктор Каэтанович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1882 и 1886
Дата смерти?.08.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1882 и 1886
Отец: Вашкевич Каэтан Иосифов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1916
Дочь: Бовтримович Мария Викторовна
Мать ребёнка: Вашкевич Грося Викторовна
Рождение ребёнка
15.10.1918
Сын: Антон Викторович
Мать ребёнка: Вашкевич Грося Викторовна
Рождение ребёнка
19.07.1923
Сын: Вашкевич Иосиф Викторович
Мать ребёнка: Вашкевич Грося Викторовна
Рождение ребёнка
29.03.1926
Сын: Вашкевич Станислав Викторович
Мать ребёнка: Вашкевич Грося Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вашкевич Грося Викторовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.08.1944