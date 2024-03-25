Бутрим Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутрим Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Бутрим Прозвище Прылый Романович

Отец ребёнка: Бутрим Роман Неизвестно

Рождение ребёнка
1817

Сын: Бутрим Прозвище Биленко Романович

Отец ребёнка: Бутрим Роман Неизвестно

Рождение ребёнка
1820

Сын: Бутрим Иосып Романович

Отец ребёнка: Бутрим Роман Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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