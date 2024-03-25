Бутрим Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Сын: Бутрим Прозвище Прылый Романович
Отец ребёнка: Бутрим Роман Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Сын: Бутрим Прозвище Биленко Романович
Отец ребёнка: Бутрим Роман Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Бутрим Роман Неизвестно
Смерть
Неизвестно