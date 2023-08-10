Алин Диомид Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти31.05.1902 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1890
Жена: Алина Анисия Сергеева
Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 21 год она перым браком 18 лет #007470344 №11
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ксения Диомидова
Мать ребёнка: Алина Анисия Сергеева
Рождение ребёнка
16.08.1892 ст.
Дочь: Наталия Диомидова
Мать ребёнка: Алина Анисия Сергеева
23.08.1892 #007470344 №119
Рождение ребёнка
17.11.1895
Дочь: Мария Диомидова
Мать ребёнка: Алина Анисия Сергеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.05.1902 ст.