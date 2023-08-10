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Алин Диомид Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

31.05.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1890

Жена: Алина Анисия Сергеева

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 21 год она перым браком 18 лет #007470344 №11
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ксения Диомидова

Мать ребёнка: Алина Анисия Сергеева

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1892 ст.

Дочь: Наталия Диомидова

Мать ребёнка: Алина Анисия Сергеева

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
23.08.1892 #007470344 №119
Рождение ребёнка
17.11.1895

Дочь: Мария Диомидова

Мать ребёнка: Алина Анисия Сергеева

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
31.05.1902 ст.
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния