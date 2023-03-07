Останина Ирина Феклистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина Ирина Феклистова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Иван Никитин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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