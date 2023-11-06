Драчёв Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1979
Отец: Драчев Виктор Иванович
Мать: Драчева Нина Анатольевна
Бракосочетание
21.07.2000
Рождение ребёнка
16.11.2000
Сын: Драчёв Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Кобелева Наталья Александровна
Рождение ребёнка
13.01.2012
Дочь: Драчёва Алёна Дмитриевна
Мать ребёнка: Кобелева Наталья Александровна
Рождение ребёнка
22.03.2017
Мать ребёнка: Кобелева Наталья Александровна