Льюис Росси
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тео Росси
Мать: Кэсси Росси (Коттрелл)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шон Дэксон
Мать ребёнка: Шенон Дэксон
Развод
Неизвестно
Жена: Шенон Дэксон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марибель Росси (Петти)
Мать ребёнка: Сандра Коттрелл (Петти)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сандра Коттрелл (Петти)