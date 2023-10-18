Льюис Росси — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Льюис Росси

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

YM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тео Росси

Мать: Кэсси Росси (Коттрелл)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шон Дэксон

Мать ребёнка: Шенон Дэксон

Развод
Неизвестно

Жена: Шенон Дэксон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марибель Росси (Петти)

Мать ребёнка: Сандра Коттрелл (Петти)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сандра Коттрелл (Петти)

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