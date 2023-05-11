Кривенко Онуфрий Диомидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко Онуфрий Диомидович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривенко Диомид Герасимович

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривенко Вдладимир Онуфревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривенко Евсей Онуфриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область
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