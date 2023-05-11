Кривенко Онуфрий Диомидович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривенко Диомид Герасимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривенко Вдладимир Онуфревич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривенко Евсей Онуфриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно