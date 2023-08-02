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(Туганова) Губата
(Туганова) Губата
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1916
Пол
Женский
Отец
Туганов Заурбек
1824 г.р.
Мать
Туганова (Тулатова) Гуштин Хакяшевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Туганов Заурбек
Мать:
Туганова Гуштин Хакяшевна
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