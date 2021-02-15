Кошель Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1941
Дата смерти15.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941
Отец: Кошель Яков Яковлевич
Мать: Кошель Мария Никитишна
Рождение ребёнка
05.11.1960
Сын: Кошель Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Кошель Нелли
Рождение ребёнка
05.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кошель Нелли
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошель Нелли
Смерть
15.02.2021
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край