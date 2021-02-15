Кошель Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошель Николай Яковлевич

Кошель Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1941

Дата смерти

15.02.2021

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941

Отец: Кошель Яков Яковлевич

Мать: Кошель Мария Никитишна

Рождение ребёнка
05.11.1960

Сын: Кошель Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Кошель Нелли

Рождение ребёнка
05.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошель Нелли

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошель Нелли

Смерть
15.02.2021
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край