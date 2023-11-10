Есипова (Смирнова) Мария
Место рождения
Дата рождения?.06.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1905
Отец: Смирнов Алексей
Мать: Смирнова Александра
Рождение ребёнка
31.12.1926
Дочь: Костенко Евгения
Отец ребёнка: Есипов Иван
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
Неизвестно
Муж: Есипов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Есипов Иван
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Кладбище Рахумяэ