Есипова (Смирнова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есипова (Смирнова) Мария

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Место рождения

Казнаково, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

?.06.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1905

Отец: Смирнов Алексей

Мать: Смирнова Александра

Казнаково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.12.1926

Дочь: Костенко Евгения

Отец ребёнка: Есипов Иван

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
Неизвестно

Муж: Есипов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есипов Иван

Смерть
Неизвестно
Таллин, Эстонская ССР
Похороны
Неизвестно
Таллин, Эстонская ССР
Кладбище Рахумяэ
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