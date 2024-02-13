Якуба Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якуба Андрей Иванович
Мать: Якуба Наталья Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Душанков Юрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Душанков Юрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хазнатарова Диана Юрьевна
Отец ребёнка: Душанков Юрий Петрович
Смерть
Неизвестно