Якуба Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якуба Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якуба Андрей Иванович

Мать: Якуба Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Душанков Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Душанков Юрий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Душанков Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Душанков Юрий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хазнатарова Диана Юрьевна

Отец ребёнка: Душанков Юрий Петрович

Смерть
Неизвестно
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