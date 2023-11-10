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Золотов Виктор Федорович

Место рождения

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

19.11.1934

Дата смерти

04.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1934

Отец: Золотов Федор Алексеевич

Мать: Золотова Мария Евдокимовна

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.03.1962

Дочь: Сечко Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Золотова Римма Дмитреевна

Рождение ребёнка
09.07.1965

Дочь: Кибиткина Маргарита Викторовна

Мать ребёнка: Золотова Римма Дмитреевна

Развод
Неизвестно

Жена: Золотова Римма Дмитреевна

Место жительства
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
04.03.1989
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Кладбище села
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