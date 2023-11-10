Золотов Виктор Федорович
Место рождения
Дата рождения19.11.1934
Дата смерти04.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1934
Рождение ребёнка
17.03.1962
Дочь: Сечко Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Золотова Римма Дмитреевна
Рождение ребёнка
09.07.1965
Дочь: Кибиткина Маргарита Викторовна
Мать ребёнка: Золотова Римма Дмитреевна
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1989
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Кладбище села