Кучина (Устюжанинова) Евдокия Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Кучин Макар Иванович
Отец ребёнка: Кучин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Кучин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кучин Иван Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763