Кучина (Устюжанинова) Евдокия Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучина (Устюжанинова) Евдокия Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Кучин Макар Иванович

Отец ребёнка: Кучин Иван Андреевич

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Кучин Никита Иванович

Отец ребёнка: Кучин Иван Андреевич

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучин Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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